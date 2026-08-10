Pendikspor ve Batman Petrolspor Berabere Kaldı

PENDİKSPOR, 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.

1'inci Lig'in ilk haftasında Pendikspor, evinde Batman Petrolspor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Kalkan ile Ferhat Çalar üstlendi.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk gol 32'nci dakikada Batman Petrolspor'dan geldi. Penaltıdan yararlanamayan Sergio Cordova, dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Pendikspor, 54'üncü dakikada Thuram'ın ceza sahası içi sol çaprazından attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Batman Petrolspor, 81'inci dakikada Omar Imeri'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı golle yeniden öne geçti: 1-2. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Batman Petrolspor'da Metehan Mert, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Uzatma dakikalarında baskısını artıran Pendikspor, 90+9'uncu dakikada Mesut Özdemir'in uzaktan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.