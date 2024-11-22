Pendikspor ve Ümraniyespor 2-2 Beraber Kaldı

Spor

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor 2-2'lik berabere kaldı.

Pendikspor ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geldiği mücadelede iki takım, karşılıklı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrılarak 1'er puanla haftayı tamamladı.

Pendikspor'un golleri 3'üncü Cihan'ın kendi kalesine ve 45+1'inci dakikada Welinton'dan gelirken, Ümraniyespor'un gollerini 67'nci dakikada penaltıdan Georgi Minchev ve 82'nci dakikada Barış Ekincier attı.

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