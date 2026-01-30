Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Pep Guardiola\'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
30.01.2026 10:05  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pep Guardiola\'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Haber Videosu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da düzenlenen Filistin yardım etkinliğinde duygusal bir konuşma yaptı. Filistin'deki insani dramı gündeme getiren Guardiola, dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı. 'Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktık' ifadelerini kullanan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çeken Guardiola'nın bu sözleri, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ederek ilk 8'e kalınan maçın ardından Barcelona'ya gitti. İspanyol teknik adam, Filistin için düzenlenen yardım etkinliğine katılarak duygusal bir konuşma yaptı.

"ONLARI YALNIZ VE TERK EDİLMİŞ BIRAKTIK"

Birçok ünlü ismin yer aldığı etkinlikte konuşan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Deneyimli teknik adam konuşmasına "İyi geceler, Selamün aleyküm" diyerek başladı ve televizyonlarda izlediği bir görüntünün kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünü hatırlatarak, "Annesinin enkazın altında kaldığını bilmiyordu. Hep şunu düşünüyorum: Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor? Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"NEREDESİNİZ, GELİN BİZE YARDIM EDİN"

İspanyol teknik adam, Filistinli çocukların dünyaya seslendiğini düşündüğünü belirterek, "Sanki hep 'Neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediklerini hissediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

FARKINDALIK MESAJI

Pep Guardiola, daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmişti. Yoğun maç temposuna rağmen yardım etkinliğine katılan Guardiola'nın bu sözleri salondaki katılımcıları duygulandırdı.

Manchester City FC, Pep Guardiola, Filistin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    Allah razı olsun. Belki birileri utanır 141 0 Yanıtla
  • suicmezmm@hotmail.de [email protected]:
    Helal olsun. Müslüman değil ise Rabbim İmanla şereflendirir inşallah. Bir empati yapalım bizler Müslüman dünyası bu adam kadar duyarlı olabildik mi? 97 1 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    Allah razı olsun, sözde Müslümanlardan daha cesur ve daha insansın İspanyol 27 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    insanlık dersi verdi… minnettarız… 12 0 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    bir kesimi rahatsız etti ama! bu sözleri. 0 0
  • hakan kara hakan kara:
    Ben bir galatasaraylıyım keşke 5 atsaydın senin gibi insanlarher zaman var olsun Allah iman nasip etsin insallah 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:00:13. #7.11#
SON DAKİKA: Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.