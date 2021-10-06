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Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi - Son Dakika

Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi

06.10.2021 09:10

Aşk yaşadıkları konuşulan Tottenham'ın yıldızı Delle Ali ve Maria Guardiola, yine kameralara yakalandı. Daha önce bir restoranda samimi bir şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı. Pep Guardiola'nın kızının rakip takımın futbolcusuyla yakınlaşması İngiliz basınında geniş yer buldu.

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 20 yaşındaki kızı Maria, zor bir aşkın içinde. Manchester City taraftarının, hatta İngiliz futbolseverlerin de pek haz etmediği Delle Ali ile bir kez daha objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda bir restoranda çok samimi şekilde görüntülenen ikili, "Arkadaşız" açıklaması yapmıştı.

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN

Ailesine ve çocuklarına bir hayli düşkün olan Pep Guardiola'nın bu ilişkiye nasıl baktığı bilinmiyor. Delle Ali, İngiltere'de özel yaşantısındaki hareketlilikten dolayı kendi takım taraftarlarının da tepkisini çekmişti.

Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi - Son Dakika
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