Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin son bulması bazı oyuncuların da yüzünü güldürdü. Portekizli teknik adamın şans vermediği yıldızlar Burak Kapacak ve Pelkas, Pereira'nın gidişiyle mesajı açık verdi.
28 yaşındaki Yunan yıldız, Pereira döneminin bittiğini resmen açıklamasının ardından yardımcısı Yusuf Çelen ile birlikte yemeğe gitti. O anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelen, "Şimdi Sirtaki zamanı!" notunu düştü.
Yusuf Çelen ayrıca Ülker Stadyumu'nun önünden arabayla geçerken çektiği videoyu Sirtaki müziği ekleyerek paylaştı.
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