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Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı - Son Dakika

Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:38

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Mauro Icardi'ye İspanyol ekibi Real Betis'in talip olduğu belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip eden Real Betis, gelecek sezon için Icardi'yi transfer listesine aldı. İspanyol ekibinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, performansıyla hem izleyenleri hem de kulüpleri büyülemeye devam ediyor.

REAL BETIS KANCAYI TAKTI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Real Betis'in Icardi için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! Bir İspanyol ekibi daha Icardi'ye kancayı taktı
Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! Bir İspanyol ekibi daha Icardi'ye kancayı taktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Real Betis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı - Son Dakika
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