Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, performansıyla hem izleyenleri hem de kulüpleri büyülemeye devam ediyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.
Real Betis'in Icardi için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.
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