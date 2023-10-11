Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! İspanyol ekibi Icardi'ye kancayı taktı

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, performansıyla hem izleyenleri hem de kulüpleri büyülemeye devam ediyor.

REAL BETIS KANCAYI TAKTI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Real Betis'in Icardi için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.