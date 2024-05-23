Peru\'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası\'nda Türk sporcular 6 madalya kazandı

Spor

Peru'da düzenlenen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'da 141 kadın, 141 erkek sporcunun katılımıyla başlayan organizasyona kadınlarda 8, erkeklerde 4 sporcu ile katılan Türkiye ilk gün 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 129 kilo, toplamda ise 228 kiloluk derecesiyle 2 birincilik elde etti. Ramazan Efe koparmada da 99 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 40 kiloda Şevval İnce, silkmede 70 kiloyla gümüş, aynı kiloda yarışan Fatma Sena Kolçak koparmada 55 kilo, toplamda da 120 kilo ile 2 bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, kulüplerini ve antrenörleri tebrik etti.