Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8: 30.00'lık derecesiyle, Sanberk Yiğit Oktar da 200 metre karışık mesafesinde 1: 59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu.

Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2: 13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı.

Şampiyonada dün kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.