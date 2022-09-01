Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

01.09.2022 09:50
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8: 30.00'lık derecesiyle, Sanberk Yiğit Oktar da 200 metre karışık mesafesinde 1: 59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu.

Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2: 13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı.

Şampiyonada dün kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti.

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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
Kaynak: AA

Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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