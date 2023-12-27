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Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Manisalı sporcu Cemiray Gül, 75 kilogramda elit erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Sağ bileği kırık olmasına rağmen şampiyon olan Gül, yıllar önce bileğinin sağ tarafını kırdığını ve maça çıkmadan önce antrenörlerine bunu söylemediğini belirtti. Pes etmeyen Gül, zaferin kendisine ait olduğunu ve bundan sonra da şampiyonluklara devam edeceğini söyledi.

Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu
27.12.2023 - 23:53,  Güncelleme: 23:56
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- Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu

Kırık bilekle çıktığı final mücadelesinde altın madalya kazandı

MANİSA - Antalya'da düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Manisalı sporcu Cemiray Gül (26), 75 kilogramda elit erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Muaythai Avrupa Kupası, 28 ülkeden 683 sporcu katılımıyla Antalya'da yapıldı. Avrupa Kupası'nda elit erkekler kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu Cemiray Gül, sağ bileği kırık olmasına rağmen şampiyon olup, altın madalya kazandı.

"Kırık olduğunu söylemedim"

Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katıldığını anlatan Cemiray Gül, tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştığını söyledi. Yıllar önce bileğinin sağ tarafını kırdığını vurgulayan Gül, "Kırılan yere stent takıldı. Bunu antrenörlerime maça çıkabilmek adına söylemedim. Devamında stentten sonra yine bir çatlak daha oluştu. Bu çatlakla maça çıktım" dedi.

"Zafer benim oldu, gururluyum"

Antrenman yaparken sakatlandığını anlatan Gül, "2 hafta önce sparing yaparken yaptığım yanlış bir vuruş sonucu sağ bileğimde kırık ve çatlak ortaya çıktı" diye konuştu. Pes etmeden çalışmaya devam etiğini belirten Cemiray Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Bileğimin kırık olmasından dolayı doktorum maçlara kesinlikle çıkamayacağımı söyledi. Katılmakta ısrarlıydım, inandım ve çalışmaya devam ettim. Fazla zorlamadan çıktığım Avrupa Kupası'nda elit erkeklerde şampiyon oldum ve zafer bizim oldu. Bundan sonrada şampiyonluklara devam edeceğim."

Kaynak: İHA
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