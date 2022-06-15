Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor - Son Dakika
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Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

15.06.2022 12:58
Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor

YENİ sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın kararını bekliyor.

YENİ sezonda Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan ING Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, FIBA'nın kararını bekliyor. Tepeden tırnağa iddialı bir kadro kurma hedefiyle yola çıkarak şimdiden 4 yerli, 1 yabancı takviyesi yapan İzmir temsilcisinde Genel Menajer Levent Türknas, yaptığı açıklamada, "Türk hamlelerini erkenden yapma kararı verdik. İç transferde Nusret Yıldırım, dış transferde Ege Arar, İsmail Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz dışında gelecek vadeden Ömercan Engin ile 3 yıllık anlaşma sağladık. Petkim bugüne kadar bir kez Avrupa kupasında eleme maçı oynamış ve sahasında bir maç oynayıp elenmişti. Aliağa'ya yeni bir heyecan getirmek için FIBA Europe Cup'a başvurduk. Kupaya alınmamız durumunda yerli kadromuza takviye yapacağız" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor Avrupa için FIBA'yı bekliyor - Son Dakika
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