Petkimspor, Büyükçekmece'yi Ağırlıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek rahat bir nefes alan Aliağa Petkimspor yarın ligde kalışını matematiksel olarak ilan etmek için Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde bitime 3 maç kala Aliağa Petkimspor'un 10 galibiyeti, Play-Off potasındaki Büyükçekmece'nin ise 13 galibiyeti var. Petkimspor bu maçı kazanırsa Play-In hesapları da yapmaya başlayacak.