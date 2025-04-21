İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste üçüncü yenilgisini evinde güçlü rakibi Beşiktaş'a 96-73 mağlup olarak aldı, son 4 haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Alt sıralardaki rakiplerinin form tutarak seri galibiyetler aldığı dönemde son oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden Petkimspor düşme hattına iyice yaklaştı. Son 4 maç öncesi Petkimspor 9 galibiyette kalırken, düşme potasındaki Manisa Basket'in 8 galibiyeti bulunuyor. Süper Lig'de kalan maçlarını Galataray (D), Büyükçekmece, Yalovaspor (D) ve Bursaspor'la oynayacak Petkim, maksimum galibiyeti alarak 5 yıldır yer aldığı lige tutunmaya çalışacak.
Son Dakika › Spor › Petkimspor Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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