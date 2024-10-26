Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Anadolu Efes'e 79-85 skorla mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Russell 5, Tyree 27, Yavuz Gültekin 5, Aldridge 6, Echenique 13, Van Beck 6, Wright 4, Murat Kuntker 2, Troy Selim Şav 9, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Williams
Başantrenör: Burak Gören
Anadolu Efes: Doğuş Özdemiroğlu 11, Thompson 9, Nwora 35, Ercan Osmani 2, Poirier 9, Beaubois, Rıdvan Öncel, Oturu 8, Erkan Yılmaz, Willis 8, Johnson 3
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. periyot: 19-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 43-47 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 56-69 (Anadolu Efes lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Petkimspor, Efes'e Yenildi - Son Dakika
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