Petkimspor Kritik Galibiyetle Umutlandı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda Trabzonspor'dan sonra önemli rakiplerinden Manisa Basket'i de evinde 100-87 mağlup eden Aliağa Petkimspor ligde kalmayı garantileme yolunda kapıyı araladı. Bitime 3 hafta kala düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde kalmayı sürdüren Petkimspor, galibiyet sayılarını eşitlediği Manisa Basket'ten ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Petkim'e ligde kalmak için rakipleri kazanırsa en az bir galibiyet daha gerekecek. Aliağa ekibi kalan maçlarda Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş'la (D) oynayacak.

Antrenör Orhun Ene, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Oyuncularımız mental olarak oyuna farklı olarak yaklaştı. Onların bu enerjisi sahada direkt olarak oyunumuza etki etti. Bu kulüp iyi bir kulüp, burada basketbolu seven çok güzel bir topluluk var. Bu sene maalesef işler istemediğimiz gibi gitti ama sonunda bir şekilde bir ışık gördük. Hala bitmiş bir şey yok. Bir galibiyet daha almamız gerekecek. Bence Trabzon maçından sonra bu maçta da gösterdiğimiz savunmayı gösterirsek, o zaman güzel bir sezon finali yapmış olacağız" dedi.