Petkimspor son sınavda - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme korkusu yaşadıktan sonra 7 maçta 5 galibiyet ve rakiplerinin aldığı yenilgilerle ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Aliağa Petkimspor, yarın son hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek. Enka Spor Salonu'ndaki son hafta mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Son maç öncesi iki takımın da iddiası bulunmuyor. Ligde Petkimspor, 29 maçta 8 galibiyet alırken, halen düşme korkusu yaşayan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'in de 8, düşme hattındaki Semt77 Yalovaspor'un ise 7 galibiyeti var. Sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda üçlü averajda iki rakibinin de önünde olan Petkimspor, ikili averaj hesabında da Yalova'dan önde.