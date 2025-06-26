Petkimspor, Troy Selim Şav ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, iç transferde Troy Selim Şav ile yeniden anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki forvet Troy Selim Şav, bu sezon Petkimspor'da 6,0. sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İZMİR