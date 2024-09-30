Petkimspor\'un Avrupa Hikayesi Başlıyor

Spor

İZMİR,

BASKETBOLDA sezon öncesi yenilediği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde Antalya'daki eleme turunu geçmeyi başarıp Avrupa'da adını ilk kez grup aşamasına yazdıran Aliağa Petkimspor yarın ilk maça çıkacak. İzmir ekibi Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Polonya'da King Szczecin'e konuk olacak. Netto Arena'daki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasındaki ilk iç saha maçında da haftaya Belçika ekibi Oostende'yi ağırlayacak Petkimspor grupta çift devreli maçlar sonucunda adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.