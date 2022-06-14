Melson, Kalev formasıyla VTB Ligi'nde 9.6 sayı, 2.7 ribaund ve 1.6 asist ortalaması ile mücadele ederken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.5 sayı ortalaması tutturdu. Petkimspor daha önce iç transferde uzun forvet Nusret Yıldırım , dış transferde ise Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy , Türk Telekom 'dan eski oyuncusu şutör guard Dorukhan Engindeniz, Balıkesir BŞB'den kısa forvet Ömercan Engin ile Galatasaray NEF'ten pivot Ege Arar 'la sözleşme yapmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Petkimspor'un ilk yabancısı Melson - Son Dakika

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