Petkimspor, Yarı Finale Ulaşmak İçin Savaşacak

FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş maçında Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, yarın İspanya'da Bilbao Basket'e konuk olacak. Bilbao Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Eşleşmede evindeki ilk maçı 77-69 kaybeden Petkimspor, turu geçip adını yarı finale yazdırmak için güçlü rakibini dış sahada en az 9 sayı farkla yenmeye çalışacak. FIBA Europe Cup'ın son şampiyonu da olan Bilbao Basket, bu sezon kupada oynadığı 13 maçta 12 galibiyet elde etti. İspanyol ekibi, tek yenilgisini ilk grup aşamasının ilk haftasında evinde Peristeri'ye 3 sayı farkla aldıktan sonra çıktığı 12 maçı da kazandı. Petkimspor, zoru başarıp rakibini elerse yarı finalde Polonya'dan Falco Szombathely BK ile Bosna Hersek'ten KK Bosna BH eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.