Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, yarın Antalya'da başlıyor - Son Dakika
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Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, yarın Antalya'da başlıyor

24.03.2022 13:31
Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, yarın Antalya'da başlıyor

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda heyecan, yarın Antalya'da başlayacak.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda heyecan, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Kepez Belediyesinin destekleriyle Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı, yarın idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak antrenmanlarla başlayacak. Saat 15.30'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek startla ilk gün sonlanacak.

Yarışta 26 Mart Cumartesi günü saat 08.30'dan itibaren Dedeoğlu Orman etabı dört kez geçilirken, 27 Mart Pazar günü de saat 11.00'den itibaren Dokuma Park'taki seyirci etabı koşulacak.

Organizasyon, pazar günü saat 18.30'da Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erecek.

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Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

Offroad, Antalya, Türkiye, Saat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, yarın Antalya'da başlıyor - Son Dakika


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