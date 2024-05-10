Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı Start Seremonisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı Start Seremonisi Gerçekleştirildi

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı Start Seremonisi Gerçekleştirildi

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi gerçekleştirildi.

10.05.2024 22:34
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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonun Vezirköprü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen start seremonisinde, yarışa katılacak 32 araç ile sporcular tanıtıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına dahil edildiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Samsun'un 19 Mayıs şehri olduğunu dile getirerek, "Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı şehir. Samsun, Milli Mücadele'yi başlatan şehir. Samsun'un, büyük başlangıçların şehri olması sıfatına yakışır bir etkinlik Vezirköprü'de gerçekleşiyor." dedi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Vezirköprü Yarışı Start Seremonisi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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