Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris başlıyor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris", 22-24 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Yarış öncesi Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) basın toplantısı düzenlendi.
TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Marmaris'te yeniden olmaktan çok memnun olduklarını ve yarışmaya 84 otomobil ile 168 sporcunun katılacağını söyledi.
Etapları belirlerken doğaya dikkat ettiklerini belirten Ersoy, "Etaplarımızı özenle seçtik. Doğaya, çevreye, çimlere kadar dikkat edildi. Bütün ekip olarak Marmaris'te fidan diktik. Doğasına katkı sağlamak istiyoruz. Çevre için start alacağız. İlk kez elektrikli bir otomobille öncü araç etaplarda yer alacak." dedi.
Ege Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Yüce ise, Marmaris'in daha önce Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı için tecrübeli olduğunu, ekip olarak da şampiyonaya hazır olduklarını kaydetti.
Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu yapacak İtalyan Fabrizia Pons, Marmaris'te olmanın harika ve muhteşem bir duygu olduğunu, çok güzel bir ülkede ve organizasyonda bulunduğu için büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.
Yarışma Direktörü Çağlar Kip, etaplar ve program hakkında bilgi verdi.
Ege Rallisi'nin 33. yılı da kutlanacak
Takımlar, 22 Mart Cuma günü saat 18.00'de Atatürk Meydanı'nda seremoni startından sonra İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçecek.
Ekipler, 23 Mart Cumartesi günü Petrol Ofisi Maxima (7,15 kilometre) etabıyla başlayıp Remed Assistance (16,90 kilometre) yarışıyla devam edecekleri mücadeleyi Bayır etabıyla (10 kilometre) bitirecek.
Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) etabıyla tamamlanacak.
Toplantıya ayrıca TOSFED Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sürmeli, öncü araç sürücüsü ve Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut, Atış Motorsports Sportif Direktörü Burak Çukurova, sporcular Volkan Işık, Burcu Çetinkaya, Kerem Kazaz, Kübra Denizci Keskin, Ali Türkkan, Yiğit Timur ve sponsorlardan Salados yetkilisi Osman Dursun katıldı.
Geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te Ege Rallisi'nin 33. yılı da kutlanacak.
Şampiyona tarihinin önemli isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döneceği organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise Fatma Turgut yer alacak.
Turgut, Türkiye'de ilk kez şampiyonada öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobili kullanacak.
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