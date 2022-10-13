PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi - Son Dakika
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PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

13.10.2022 17:50
PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'nın Fraport TAV Antalyaspor'a 56 bin, Arabam.com Konyaspor'a 143 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 70 bin, Adana Demirspor'a 56 bin, Bitexen Giresunspor'a 56 bin ve Beşiktaş'a 182 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac 2 müsabakadan men cezası alırken, saha olaylarına karıştığı tespit edilen MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor'un taraftarlarının birer, Beşiktaş taraftarlarının ise 2 deplasman maçına girişlerini engellediği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: PFDK, 6 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi - Son Dakika
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