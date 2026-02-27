PFDK\'dan hem Dursun Özbek\'e hem de Galatasaray\'a şok ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İTİBAR ZEDELEYİCİ AÇIKLAMA GEREKÇESİ

Kurulun açıklamasına göre ceza, kulübün resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde yer alan, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

KULÜBE DE PARA CEZASI

Aynı gerekçeyle Galatasaray Kulübü'ne de 2 milyon 700 bin euro para cezası verildiği açıklandı.