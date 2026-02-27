PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza - Son Dakika
Son Dakika

PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza

PFDK\'dan hem Dursun Özbek\'e hem de Galatasaray\'a şok ceza
27.02.2026 12:03
Haber Videosu

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e itibar zedeleyici açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti, kulübe ise 2 milyon 700 bin euro para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İTİBAR ZEDELEYİCİ AÇIKLAMA GEREKÇESİ

Kurulun açıklamasına göre ceza, kulübün resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde yer alan, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle verildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

KULÜBE DE PARA CEZASI

Aynı gerekçeyle Galatasaray Kulübü'ne de 2 milyon 700 bin euro para cezası verildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 1970 1970:
    Ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz şampiyon Galatasaray 58 41 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu federasyonun da sonunyakin 44 20 Yanıtla
  • Serkan ALBAYRAK Serkan ALBAYRAK:
    ŞAMPİYONLAR LIGINDEN ELDE EDILEN PARAYİ Mİ ISITIYORLAR YANI 43 10 Yanıtla
  • jjyb7mk7vj jjyb7mk7vj:
    nasıl bir ülke olduk… 22 3 Yanıtla
  • Ferhat Karsulu Ferhat Karsulu:
    orasini burasini karistirana bisey yok 18 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
