PFDK, Kayserispor'a 140 bin TL ceza verdi, taraftarların bilet kartları bloke edildi - Son Dakika
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PFDK, Kayserispor'a 140 bin TL ceza verdi, taraftarların bilet kartları bloke edildi

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PFDK, Kayserispor\'a 140 bin TL ceza verdi, taraftarların bilet kartları bloke edildi
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Kayserispor'a, 18 Ekim 2026'daki Kayserispor-Batman Petrolspor maçında saha olayları nedeniyle PFDK tarafından 140 bin TL ceza verildi. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Alt E blok seyircilerinin bilet kartları bloke edildi; usulsüz seyirci alımına ceza verilmedi.

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 140 Bin TL para cezası ve taraftarlara bilet bloke cezası verildi.

TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor kulübüne, PFDK tarafından para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 18 Ekim 2026 günü oynanan Kayserispor- Batman Petrolspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: PFDK, Kayserispor'a 140 bin TL ceza verdi, taraftarların bilet kartları bloke edildi - Son Dakika
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