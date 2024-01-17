Philadelphia 76ers, Denver Nuggets\'ı mağlup etti

NBA'de Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'da mücadele ettiği Denver Nuggets'ı 126-121'lik skorla mağlup etti.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Denver Nuggets'ı 126-121'lik skorla mağlup etti ve üst üst 3 toplamda da 26. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Joel Embiid 41 sayı, 10 ribaund ile oynayarak double double yaparken, Tyrese Maxey 25 sayı, 9 asist ve Tobias Harris de 24 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Furkan Korkmaz ise 5 dakika süre aldığı maçta istatistik üretemedi. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Denver'da Nikola Jokic 25 sayı, 19 ribaund, Jamal Murray de 17 sayı, 10 asistle oynayarak double double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 126 - Denver Nuggets: 121

Phoenix Suns: 119 - Sacramento Kings: 117

Los Angeles Clippers: 128 - Oklahoma City Thunder: 117 - İSTANBUL