Geçtiğimiz sezon İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket formasıyla 24 maça çıkan Skyler Flatten, bu maçlarda 15,3 sayı, 2,7 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları ile oynadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'i renklerine bağladı - Son Dakika

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