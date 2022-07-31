Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'i renklerine bağladı

31.07.2022 07:53
Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'i renklerine bağladı

Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten'i kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Boras Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Karşıyaka, Flatten'e "Hoş geldin" dedi.

Geçtiğimiz sezon İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket formasıyla 24 maça çıkan Skyler Flatten, bu maçlarda 15,3 sayı, 2,7 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları ile oynadı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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