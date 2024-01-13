Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u mağlup etti

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 10, Thomas Akyazılı 2, Martin 10, Vitto Brown 3, Carey 19, McCollum 19, Furkan Haltalı 1, Deniz Kılıçlı 3, Hilliard 15, Mert Celep 8

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 16, Efianayi 17, Yunus Emre 1, Simmons 7, Aldridge 9, Emre Tanışan, Starks 11, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

İLK YARI: 39-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

5 FAUL: Aldridge (34.21) (Aliağa Petkimspor)

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka üst üste iki mağlubiyetin ardından evinde Aliağa Petkimspor'u yenerek tekrar çıkışa geçti: 90-74. Bu sezon iç sahada 9 maçta 8'inci galibiyetini alan Karşıyaka, 16 haftada 11 galibiyete ulaştı. Yeşil-kırmızılılarda Carey ve McCollum 19'ar sayıyla oynadı.

İlk periyoda Kenan Sipahi ve Vitto Brown'ın üçlükleriyle başlayan Karşıyaka skoru kısa sürede 11-3'e getirdi. İlk bölümde farkı 11 sayıya kadar taşıyan ev sahibi periyodu 21-12 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Martin ve McCollum'la farkı 13 sayıya taşıyan yeşil-kırmızılılara Petkimspor, Aldridge ve Simmons'la yanıt verip farkı 5'e düşürdü. Bu bölümde McCollum'un üst üste sayıları Petkimspor'un ev sahibini yakalamasına izin vermedi. Devre 39-30 tamamlandı. Üçüncü periyot 64-56 geçildi. Son 10 dakikada Hilliard, Carey ve Mert Celep'in etkili oyunu ev sahibini rahat bir galibiyete taşıdı: 90-74.