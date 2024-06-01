Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'e deplasmanda mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'e deplasmanda yenilerek seride 2-0 geriye düştü. Karşıyaka, yarınki maçta galip gelirse seriyi 2-1'e getirip dördüncü maça taşıyacak. Ancak mağlubiyet durumunda sezonu tamamlayacak.

01.06.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'e deplasmandaki ikinci maçta da 82-68 yenilerek seride 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka rakibini yarın tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşmada ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçın öğrenci 200, tam 400 TL'den satışa çıkan biletlerinin tamamı tükendi. Kaf-Kaf güçlü rakibini yine kapalı gişe ağırlayacak. Pınar Karşıyaka yarı finalde evindeki ilk maçı kazanırsa durumu 2-1'e getirip seriyi 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak dördüncü maça taşıyacak. Toplam 3 galibiyet alanın finale çıkacağı eşleşmede Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup olursa ise sezonu tamamlayacak.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Basketbol, Karşıyaka, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 12:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement