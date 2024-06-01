Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'e deplasmanda mağlup oldu

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'e deplasmandaki ikinci maçta da 82-68 yenilerek seride 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka rakibini yarın tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşmada ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçın öğrenci 200, tam 400 TL'den satışa çıkan biletlerinin tamamı tükendi. Kaf-Kaf güçlü rakibini yine kapalı gişe ağırlayacak. Pınar Karşıyaka yarı finalde evindeki ilk maçı kazanırsa durumu 2-1'e getirip seriyi 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak dördüncü maça taşıyacak. Toplam 3 galibiyet alanın finale çıkacağı eşleşmede Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup olursa ise sezonu tamamlayacak.