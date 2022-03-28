Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

28.03.2022 10:19
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu son saniye basketiyle 74-72 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu son saniye basketiyle 74-72 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, müthiş bir mücadele ve müthiş bir maç sonu yaşandığını kaydetti.

Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu 3 sayılık basketin ardından faulle maçı kaybetme noktasına geldiklerini belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Müthiş bir final yaptık. Maçı kazanmak hakkımızdı. Bu sene yaşanan bir sürü şanssızlığımız vardı. Bu şans topu bizim için belki kazanmaktan bile daha değerli. Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ediyorum. Yoğun bir haftadan geliyorlar. Tabii ki çok geniş bir kadroları var. Biz sahada gördüğümüz takıma bile şaşırdık. Çünkü çok farklı oyuncuları ve farklı oyuncuları dışarıda bırakma imkanları var. Onlar da sonuna kadar mücadele ettiler. Onlar da galip gelebilirdi ama sonuçta bu dolu salonda kazanan biz olduk. Tüm takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha kalabalık oynayacağımıza eminim."

Ligde 16 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 3 Nisan Pazar günü Galatasaray Nef'e konuk olacak.

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Fenerbahçe Beko: 74-72 Fenerbahçe Beko: 74-72 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 74 - Fenerbahçe Beko: 72 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 74 - Fenerbahçe Beko: 72

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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