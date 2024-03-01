Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 21, Neal 2, Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Brown 11, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 13
Pınar Karşıyaka: Brown 9, Carey Jr 10, Collum 13, Furkan Haltalı 15, Akyazılı, Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı, Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı, Martin 23, Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7
1. Periyot: 17-26
Devre: 31-49
3. Periyot: 56-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım'ı farklı mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?