Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım'ı farklı mağlup etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.