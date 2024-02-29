Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım ile deplasmanda karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne verilen aradan sonra 21. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor İnfo Yatırım'la deplasmanda karşılaşacak.
Ligde en son 10 Şubat'ta konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'ya 98-86 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın saat 20.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursaspor İnfo Yatırım'la mücadele edecek. Geride kalan 20 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşayan Pınar Karşıyaka sıralamada 33 puanla 4. durumda bulunuyor.
Yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde Bursaspor İnfo Yatırım'ı 95-75 yenmişti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda da mücadelesini sürdüren Pınar Karşıyaka, Bursaspor İnfo Yatırım müsabakasından sonra gruptaki 4. maçında 6 Mart Çarşamba günü Yunan ekibi Peristeri'ye konuk olacak.
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