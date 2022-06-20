"2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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