Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı

20.06.2022 10:19
Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı

Pınar Karşıyaka, 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Pınar Karşıyaka, 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdı. Ayrılıkla alakalı açıklama yayınlayan Pınar Karşıyaka, şu ifadelere yer verdi:

"2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." - İZMİR

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Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı
Kaynak: İHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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