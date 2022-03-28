Pınar Karşıyaka'dan inanılmaz zafer - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe Beko'yu evinde muhteşem taraftarı önünde eşine çok az rastlanır bir finalle 74-72 mağlup ederek spor gündemine oturdu. Bu sezon evinde Euroleague temsilcilerinden Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe'yi de ilk periyotta 14 sayı farkla geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle deviren Karşıyaka, taraftarını mest etti. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde büyük çekişmeye sahne olan maçın son anlarında skor 71-68 lehineyken bitime 5.8 saniye kala ilk 8 üçlük denemesinde 7, toplam 12'de 8 isabetle oynayan Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayı çizgisinden bulduğu basketfaulle 72-71 geriye düşen Kaf-Kaf'ta son sözü Amath M'Baye söyledi.

Maç boyunca Melih'le skor savaşı veren Fransız yıldız, mola alıp oyuna kenardan başlayan takımını galibiyet kaçtı derken son saniye üçlüğüyle inanılmaz bir zafere taşıdı. Karşıyaka'da üçüncü yılını geçiren takımın yıldızı M'Baye, mucize üçlüğün ardından büyük sevinç yaşarken coşkuya kapılan yüzlerce taraftar da parkeye girdi. M'Baye maçı 24 sayı, 7 ribaund, 4 top çalmayla tamamlayıp takımını zafere taşıdı. Yeşil-kırmızılılar karşılaşma sonrası sevinç yumağı oldu. Antrenör Ufuk Sarıca oyuncularının sevinç yumağı arasında yerde kaldı. Bu sezon Avrupa'dan elendikten sonra en büyük hedefi olan ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, Play-Off'a 6 hafta kala saha avantajı için 4'üncü sıradaki yerini perçinledi.

SARICA: KAZANMAK HAKKIMIZDIFenerbahçe galibiyeti sonrası müthiş bir mücadele olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Bu galibiyet hakkımızdı" dedi. Sezon boyunca şanssızlıklar yaşadıklarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Müthiş bir mücadele oldu. Müthiş bir maç sonuydu. Çok önemli bir avantajı konuşmamıza rağmen maalesef koruyamadık ve Melih çok zor bir atışı baskete çevirdi. Maçı kaybetme noktasına geldik. 5 saniye kala mola dönüşünü biz iyi değerlendirdik ve maçı kazandık. Bu galibiyet hakkımızdı. Bu sene yaşanan bir sürü şanssızlığımız vardı. Bu şans topu bizim için kazanmaktan bile değerli. Fenerbahçe Beko'yu da ben tebrik ediyorum, çok yoğun bir haftadan geliyorlar. Çok derin bir kadroları var ancak onlar için yorucu bir haftaydı. Onlar da sonuna kadar mücadele ettiler, kazanabilirlerdi. Galip gelen bu dolu salonda biz olduk. Güzel bir maç oldu. Bütün takımımı tebrik ediyorum, taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sene bu sayıyı çok artıramadık ama ilerleyen süreçte kalabalık oynayacağımıza eminim" diye konuştu.