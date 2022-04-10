Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet

10.04.2022 12:15
Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı büyük çekişmeye sahne olan maçta son anlarda 79-78'le geçerken sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlama yarışında çok önemli bir galibiyet aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı büyük çekişmeye sahne olan maçta son anlarda 79-78'le geçerken sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlama yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Hücum ribaundlarında rakibine karşı 17'ye 2 gibi kötü bir istatistik yakalamasına rağmen taraftarının desteğiyle kazanmayı başaran Kaf-Kaf, 26 maçta 17 galibiyete ulaşıp ilk 4 için yeniden iddialı konuma geldi. Bitime 4 maç kala 15 galibiyette kalan Tofaş'ı altında tutan Karşıyaka, çekiştiği rakiplerinden Gaziantep Basketbol'a karşı da ikili averajda üstün durumda. Ligde hafta içinde de çarşamba günü erteleme sınavında Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, zor ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sarıca, "Zor bir maç kazandık. Aslında bu sene bizim için hiçbir şey kolay olmuyor, maçlar da zor geçiyor. Daha rahat kazanabileceğimiz maçları bile son anlarda tehlikeye sokabiliyoruz. Ama bu da bizim için bir süreç ve eğitim. Sonuçta maçı bırakmamak önemli. Maçın sonunda gösterdiğimiz mücadele gerçekten önemliydi. Maç boyunca ribaundlarda zorlandık. İyi oynamamıza rağmen maçı koparamamızda bence iki tane nokta vardı. Birincisi ribaundlar, ikincisi de üçlük atışlarımızdaki düşük yüzdemiz. Onun dışında paylaşımımız, akıcılığımız ve oynadığımız basketbol iyiydi. Oyunu domine ettik fakat sonunda kötü bir yerde yakalandık. Ancak sonuçta bu maç Play-Off açısından, bizim sıralamamız açısından kritik bir maçtı" açıklamasını yaptı.


- İzmir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet - Son Dakika


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