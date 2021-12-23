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Pınar Karşıyaka'dan müthiş son - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'dan müthiş son

23.12.2021 10:58
Pınar Karşıyaka'dan müthiş son

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona geçen sezon finalde ıskaladığı kupayı kazanma hedefiyle başladıktan sonra üst üste 3 yenilgiyle Avrupa'yı riske atan Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki son hafta maçında Stal Ostrow'u deplasmanda 86-69 yenip yoluna devam etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona geçen sezon finalde ıskaladığı kupayı kazanma hedefiyle başladıktan sonra üst üste 3 yenilgiyle Avrupa'yı riske atan Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki son hafta maçında Stal Ostrow'u deplasmanda 86-69 yenip yoluna devam etti. Grupta son haftalarda tökezledikten sonra hem kendisi hem rakibi için tamam ya da devam niteliği taşıyan maçta Polonya temsilcisini eksik olmasına rağmen deplasmanda farklı yenen Kaf-Kaf, adını Play-In turuna yazdırdı. Grubu 6 maçta 3 galibiyetle tamamlayan Karşıyaka, ocak ayındaki Play-In'de karşılaşacağı rakibinin belli olması için koronavirüs vakaları nedeniyle 28 Aralık'a ertelenen Baxi Manresa ile Hapoel Jerusalem arasında oynanacak son grup maçının sonucunu bekleyecek.

Grupta 5'te 5 yapıp son 16'yı garantileyen lider Manresa, evinde 2 galibiyeti bulunan Hapoel'i de yenerse Pınar Karşıyaka ikinci sırayı elde ederek Play-In'de saha avantajını elde edecek. Kaf-Kaf ikinci olursa A Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü bitiren Ukrayna temsilcisi Prometey'le rakip olacak. Yeşil-kırmızılı ekip ikinci olup Prometey'le karşılaşırsa 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı seride gerekirse üçüncü maçı da evinde oynayacak. Hapoel kazanır, Karşıyaka üçüncü olursa temsilcimiz Play-In'de 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle A Grubu ikincisi olan İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yle saha dezavantajıyla eşleşecek.

TAYLOR'DAN BÜYÜK FEDAKARLIKPınar Karşıyaka'da üçüncü sezonunu geçiren guard Tony Taylor, film gibi heyecanlı saatler sonrası Polonya deplasmanına yetişip maçın kahramanlarından oldu. Taylor, Stal Ostrow maçı için salı sabahı özel uçakla yola çıkan Karşıyaka kafilesine hamile olan kız arkadaşı Krystal Warner'ın doğum sancıları başladığı için son anda katılamadı. İzmir'de kalan Taylor, saatler süren bekleyiş sonrası Tony Christopher Taylor adını verdikleri oğlunu salı gecesi kucağına aldı. Doğumun hemen ardından tek başına sabaha karşı tarifeli uçakla yola çıkan ABD'li guard, aktarmalı olarak maç öncesi son anda İzmir'den Polonya'ya yetişti. Ameliyat olan Semih Erden ve Roll'un yokluğunda sahaya yorgun ve uykusuz olmasına rağmen ilk 5'te çıkan Taylor, 13 sayı, 1 ribaund, 6 asistle yıldızlaşıp takımını Avrupa'ya erken veda etmekten kurtardı.SARICA'DAN ALKIŞ

Pınar Karşıyakalı oyuncular maçın ardından soyunma odasında ağır sakatlık yaşayıp takımın yanında olamayan Semih Erden ve Michael Roll'un formalarını açtı. Son haftalarda Avrupa'da sıkıntı yaşadıktan sonra en önemli maçı kazanan yeşil-kırmızılılar büyük sevinç yaşarken, haftalardır döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan yönetim derin bir nefes aldı. Takımını ve baba olan Taylor'u kutlayan Antrenör Ufuk Sarıca, "İlk olarak tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taylor ve eşini de doğan çocuklarından ötürü kutluyorum. Çok mutluyuz onlar için. Bizim için sert ve zor bir maç oldu. Bazı problemlerimiz, eksiklerimiz vardı. Buna rağmen çok iyi iş çıkardık. Kazanmak zorundaydık ve bunu yaptık" dedi.


Pınar Karşıyaka'dan müthiş son
Pınar Karşıyaka'dan müthiş son
Pınar Karşıyaka'dan müthiş son
Pınar Karşıyaka'dan müthiş son

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan müthiş son - Son Dakika Spor


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