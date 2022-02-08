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Pınar Karşıyaka'dan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'dan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür

08.02.2022 12:36
Pınar Karşıyaka'dan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür

Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Beysu Konyaspor Basketbol ile anlaşarak kulüpten ayrılan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür etti.

Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Beysu Konyaspor Basketbol ile anlaşarak kulüpten ayrılan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun yıllardır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan ve Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol ile başantrenörlük görevi için anlaşan Engin Gençoğlu'na teşekkür mesajı yayınladı.

Yeşil-kırmızılı kulübün mesajında, "Pınar Karşıyaka'mıza yıllarca hizmet veren ve bugüne kadar aldığımız başarılarda emeği olan yardımcı antrenörümüz Engin Gençoğlu ile yollarımız karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Engin Gençoğlu kariyerine TBL ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü olarak devam edecektir. Değerli antrenörümüz Engin Gençoğlu'na Pınar Karşıyaka'mıza verdiği emek için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, basketbol, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'dan yardımcı antrenör Engin Gençoğlu'na teşekkür - Son Dakika
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