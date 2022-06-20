Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda

20.06.2022 11:24
Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sözleşmesi yenilenmeyip Galatasaray'la anlaşan Yunus Emre Sonsırma'nın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sözleşmesi yenilenmeyip Galatasaray'la anlaşan Yunus Emre Sonsırma'nın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Kaf-Kaf yaptığı açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederken, kariyerinin ilerleyen bölümleri için kendisine başarılar diledi. Daha önce 2015 yılında şampiyonluk yaşadığı kulübe 3 sezon önce geri dönen 29 yaşındaki tecrübeli guard, geçen yıl 41 maçta forma giyerek ligde 4.8 sayı, 1.8 ribaund, 1.7 asist, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 0.8 sayı, 1.8 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda - Son Dakika

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