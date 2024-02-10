Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka\'ya mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattından 4. sıradaki Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya 98-86 mağlup oldu. Maçın başında konuk ekip Woodard'ın 12 sayısıyla öne geçti. Karşıyaka'nın etkili savunmasıyla eşitliği sağladığı periyotta Darüşşafaka son bölümde üstünlük sağladı. İkinci periyotta Karşıyaka öne geçse de Darüşşafaka soyunma odasına üstün gitti. Üçüncü periyotta Darüşşafaka farkı açtı ve maçı 98-86 kazandı.

10.02.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2

DARÜŞŞAFAKA: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-30

İLK YARI: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69

5 FAUL: Kenan Sipahi (39.25) (Pınar Karşıyaka)

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off hattından 4'üncü sıradaki Pınar Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından evinde Darüşşafaka'ya 98-86 mağlup oldu. Maçın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7'nci dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka periyodu 30-25 önde bitirdi. İkinci periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran rakibi karşısında 7-0'lık seriyle 37-36 üstünlük kuran Karşıyaka, son dakikaya da 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına 46-45 üstün gitti. Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka, 25'inci dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı açan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi. Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya kadar çıkaran Darüşşafaka, son 3 dakikaya da 89-78 üstün girip maçtan 98-86 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Hüseyin Çelik, Karşıyaka, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:40:51. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka'ya mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement