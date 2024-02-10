Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka\'ya mağlup oldu

İZMİR,
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2
DARÜŞŞAFAKA: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-30
İLK YARI: 46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69
5 FAUL: Kenan Sipahi (39.25) (Pınar Karşıyaka)
BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off hattından 4'üncü sıradaki Pınar Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından evinde Darüşşafaka'ya 98-86 mağlup oldu. Maçın başında Woodard'la 12 sayı bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 16-8 üstün geçti. Pınar Karşıyaka'nın etkili savunmayla 7'nci dakikada 20-20 eşitliği sağladığı periyotta son bölümde Timma ve Enes Berkay'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka periyodu 30-25 önde bitirdi. İkinci periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran rakibi karşısında 7-0'lık seriyle 37-36 üstünlük kuran Karşıyaka, son dakikaya da 46-43 önde girdi. Ev sahibi ekip soyunma odasına 46-45 üstün gitti. Üçüncü periyotta Woodard ve Adams'la 3 sayılık basketler bulan Darüşşafaka, 25'inci dakikayı 55-52 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı açan konuk takım periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde bitirdi. Son periyotta ilk 3 dakikalık bölümde farkı 16 sayıya kadar çıkaran Darüşşafaka, son 3 dakikaya da 89-78 üstün girip maçtan 98-86 galip ayrıldı.
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