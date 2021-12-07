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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı

07.12.2021 11:51
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 85-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gruptan çıkmak için son maça odaklandıklarını bildirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 85-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gruptan çıkmak için son maça odaklandıklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, İsrail temsilcisi karşısında çok kötü oynadıklarını belirtti. Özellikle ilk yarıda çok gergin olduklarını ve çok hata yaptıklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Buna rağmen rakibimizi yakalamayı ve aradaki farkı kapatmayı başardık. Ancak ikinci yarıda farkı 2-3 sayıya kadar indirdiğimiz anlarda da üst üste telaşlı atışlar yaptık ve ivmeyi kaybettik. Yenildiğimiz için üzgünüz fakat biz geçen sene de zor yolu seçerek bu turu geçmeyi başarmıştık. Artık hep beraber olup, son maça odaklanıp son topa kadar savaşacağız."

Grupta üst üste 3. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, 7 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Liderliğini garantileyen İspanyol ekibi Baxi Manresa'nın doğrudan son 16 turuna yükseldiği grupta son 16 için play-in oynayacak iki takım son hafta maçlarının ardından belli olacak. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki son maçında 22 Aralık Çarşamba günü Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, İsrail, Kudüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı - Son Dakika Spor


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