Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a konuk - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a konuk

07.10.2022 10:09
Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a konuk

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor'u evinde 79-76 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor'u evinde 79-76 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı da mağlup eden Kaf-Kaf, bu maçın ardından 12 Ekim'de Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. Sezona Anadolu Efes'e 77-68 mağlup olarak başlayan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Oostende'yi deplasmanda 92-78 yenmeyi başardı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a konuk - Son Dakika

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