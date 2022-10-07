Pınar Karşıyaka, Galatasaray'a konuk

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı da mağlup eden Kaf-Kaf, bu maçın ardından 12 Ekim'de Almanya 'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. Sezona Anadolu Efes 'e 77-68 mağlup olarak başlayan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Oostende 'yi deplasmanda 92-78 yenmeyi başardı.

Kaynak: DHA

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