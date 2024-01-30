Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki ilk maçında evinde İspanya ekibi Lenovo Tenerife'ye uzatma periyodu sonucu 106-97 mağlup olan Pınar Karşıyaka, gruptaki ikinci sınavında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile kozlarını paylaşacak.

İsrail'deki savaş nedeniyle karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki randevu saat 22.00'de başlayacak. Hapoel ilk maçında Yunanistan'da Peristeri bwin'i 77-75 mağlup etti. Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Anadolu Efes'i 99-81 yenerek moral bulan Karşıyaka, Avrupa'da da zafer elde etmeyi hedefliyor.