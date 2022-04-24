Pınar Karşıyaka kötü gidişi durdurmayı hedefliyor - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'a yenilerek üst üste 3. yenilgisini yaşayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takım olarak birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini bildirdi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Büyükçekmece Basketbol maçının ilk yarısında iyi oynadıklarını ve savunma yaptıklarını belirtti. Hücuma çıkarken yaptıkları basit top kayıplarının farkı koruyamamalarına sebep olduğunu bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımızın üzerinde maalesef hem formsuzluk var hem de o baskıyı kaldıramaz şekilde oynuyorlar. Sonuçta her gün çalıştığımız kendi salonumuzda daha yüzdeli sayı atmamız lazım. Ayrıca rakip 24 faul kullanırken bizim 13 faul kullanmamız bizim hücumdaki deliciliğimizin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bunların üzerinde çalışacağız. Elimizdeki kadro bu, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Kazanmanın yollarını bulmamız lazım. Böyle zor durumlar oluyor. Belki de uzun zamandır arka arkaya böyle kayıplar yaşıyoruz. Ancak play-off zamanı bambaşkadır. Play-off'lara en iyi şekilde hazırlanıp neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Şu anda birbirimize sarılıp, birbirimizden kuvvet alıp yerden kalkmanın yollarını bulacağız."

Ligde son 9 maçın 6'sın kaybeden ve toplamda 17 galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, normal sezonun son maçında deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak.