Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife\'ye uzatmada mağlup oldu

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Wojciech Liszka (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

PINAR KARŞIYAKA: Vitto Brown 20, Carey Jr 27, Hilliard 5, Martin 6, Kenan 13, Jaylon Brown 3, McCollum 19, Furkan 2, Deniz 2, Mert, Thomas

LENOVO TENERİFE: Abromaitis, Huertas 17, Cook 7, Diop 6, Sastre 12, Fitipaldo 8, Guy 25, Shermadini 25, Doornekamp, Vicedo 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

İLK YARI: 41-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-64

NORMAL SÜRE: 89-89

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Lenovo Tenerife'ye normal süresi 89-89 biten mücadelenin uzatma periyodunda 106-97 mağlup oldu. Pınar Karşıyaka bu sezon taraftarı önünde Avrupa maçlarındaki ilk yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda 5'inci dakika konuk ekibin 12-6 üstünlüğüyle geçildi. Pınar Karşıyaka, McCollum'un etkili oyunuyla ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Tenerife'den Fitipaldo'nun 3 sayılık basketine Karşıyaka Kenan Sipahi ve McCollum'un dış atışlarıyla karşılık verdi. Kalan bölümde İspanya temsilcisi Shermadini ile skor üretirken, Carey Jr ile etkili olan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 4 sayı üstün girdi: 41-37.

Üçüncü periyotta Kenan'ın 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka karşısında Tenerife, Huertas ve Shermadini ile farkın açılmasını önledi. Çeyreğin kalan bölümünde Vitto Brown ile skor üreten Karşıyaka final periyoduna 69-64 önde girdi.

Final periyodunda Pınar Karşıyaka farkı bir ara 11 sayıya (75-64) kadar çıkarsa da Tenerife 7-0'lık seri yakalayıp farkı 4'e indirdi. Bitime 1 dakika 41 saniye kala konuk ekip Guy'ın 3 sayılık basketiyle skoru 85-85'e getirdi. Son 24 saniyeye 89-89 eşitlikle girilirken Karşıyaka'nın hücumunda Kenan'ın dış atışı girmedi. Konuk ekipten Guy'ın son saniye 3'lüğü de sayı olmayınca normal süre berabere bitti: 89-89.

Uzatma periyodunda daha az hata yapan Tenerife maçı 9 sayı farkla kazandı: 97-106.