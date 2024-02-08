Pınar Karşıyaka, Peristeri\'yi yenerek ilk galibiyetini aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu üçüncü maçında Peristeri'yi yenerek ilk galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önümüzdeki 3 maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Sarıca, yapığı açıklamada, Peristeri karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Bunun için herkesin önemli bir katkı koyduğunu bildiren Sarıca, şunları kaydetti:
"Özellikle hücumda çok akıcıydık. Bununla beraber ribauntlarda da iyiydik. Ribauntlar bizim için dert olabilirdi ama olmadı. Bu bizim için önemli. Maçtan önce Vernon Carey'in bir sorunu vardı ama oynamak istedi. Ona oynadığı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 3 maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün takımımı kutluyorum."
İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ın İspanyol Lenovo Tenerife'yi yenerek 3'te 3 yaptığı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin 2, Pınar Karşıyaka'nın da 1 galibiyeti bulunuyor.
Grup müsabakaları 6 Mart Çarşamba günü Peristeri-Pınar Karşıyaka ve Lenovo Tenerife-Hapoel Bank Yahav maçlarıyla devam edecek.
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