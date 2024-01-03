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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı 89-85 yenerek avantaj sağladı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı 89-85 yenerek avantaj sağladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yenerek avantaj sağladı. İkinci maç 10 Ocak'ta İspanya'da oynanacak.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı 89-85 yenerek avantaj sağladı
03.01.2024 - 22:33,
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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya) Alexandre Deman (Fransa)

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi, Jaylon Brown 9, Martin 10, Vitto Brown 7, Carey 16, McCollum 25, Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 2, Hilliard 13

Rio Breogan: Garcia 9, McLemore 17, Momirov 19, Nakic 6, Sajus 6, Fernandez 16, Jogela 2, Polite, Sergi Quintela 4, Rudan 6

1. periyot: 24-20

Devre: 52-39

3. periyot: 73-62

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yendi. İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna kalacağı eşleşmede ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

İlk 3 dakikasını Pınar Karşıyaka'nın 7-3 önde geçtiği müsabakada üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, son 2 dakikaya 18-14 önde girdi. Hilliard ve Martin'le etkili olan Pınar Karşıyaka periyodu 24-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda üst üste basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 10 sayı farkla 34-24 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka soyunma odasına 52-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında 3 sayılık basketlerle etkili olmayan çalışan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 64-55 önde geçti. Pınar Karşıyaka, periyodu 73-62 üstün tamamladı.

Konuk takımın 5-0'lık seriyle başladığı dördüncü periyodun son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka, 78-70 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 89-85 galip ayrıldı.

Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma başladıktan sonra İstiklal Marşı okumaya başladı. İstiklal Marşı tamamlanana kadar müsabaka durdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ferhat Elban: tebrikler Yanıtla 0 0

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı 89-85 yenerek avantaj sağladı - Son Dakika


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