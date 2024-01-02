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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı ağırlıyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Rio Breogan ile son 16 yolunda eşleştiği maçta ev sahibi olarak mücadele edecek. Karşıyaka, saha avantajını elinde bulundurarak turu geçmek istiyor.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı ağırlıyor
02.01.2024 - 10:58,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) ilk turda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak üst üste üçüncü kez Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, son 16 yolunda eşleştiği İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı yarın ilk maçta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 75, tam bilet 200 TL olarak açıklandı. Temsilcimiz Karşıyaka, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 etabına yazdıracağı seride ikinci maçı 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynayacak. Eşlemede saha avantajını elinde bulunduran Kaf-Kaf gerek olması halinde üçüncü ve son maça da 17 Ocak'ta evinde çıkacak.

Breogan, bu sezon BCL'de Bursaspor'un da yer aldığı, 4 takımın da 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde ettiği F Grubu'nu üçüncü bitirdi. Grup aşamasında Karşıyaka gibi evindeki 3 maçı kazanan İspanyol ekibi deplasmanlarda ise temsilcimiz gibi 3'te 0 çekti. Şampiyonlar Ligi'nde geçen iki sezonda ilk tur gruplarını üçüncü tamamlayıp üst üste İspanyol temsilcileri Tenerife ve Murcia'yla Play-In'de eşleşen Pınar Karşıyaka, saha avantajının olmadığı serileri kaybederek elenmişti. Bu kez saha avantajını eline geçiren temsilcimiz bu sezon ligde ve Avrupa'da evinde oynadığı 10 maçı da kazandı. Kaf-Kaf turu geçerse son 16'da K Grubu'nda mücadele edecek. Bu grupta Lenovo Tenerife ve Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile Rytas Vilnius-Peristeri eşleşmesi galibi yer alacak.

Kaynak: DHA
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