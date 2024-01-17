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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3'üncü maçında Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:53
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Martin 6, Hilliard 17, Vitto Brown 17, Carey 10, Jaylon Brown 12, Mert Celep, Furkan Haltalı 6, Deniz Kılıçlı, McCollum 14

RIO BREOGAN: Garcia 5, Momirov 11, McLemore 11, Nakic 12, Sajus 6, Fernandez, Jogela 7, Polite, Sergi Quintela 14, Rudan 10, Ventura

1'İNCİ PERİYOT: 22-17

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3'üncü maçında İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 2-1 öne geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 17'nci dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 25'inci dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım periyodu 62-56 üstün tamamladı. Son periyotta bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan rakibi karşısında Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 79-70. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: DHA
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