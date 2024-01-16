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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'la karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rio Breogan ile yapacağı play-in üçüncü maçında son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. İlk maçı kazanan Karşıyaka, deplasmandaki maçı kaybetmesine rağmen yarınki müsabakayı kazanarak son 16 turuna çıkmak istiyor. Bu maç aynı zamanda Karşıyaka'nın Avrupa kupalarındaki 264. maçı olacak.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'la karşılaşacak
16.01.2024 - 09:29,
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak

İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Yarınki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.

Avrupa'da 264. karşılaşma

Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.

Kaynak: AA
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