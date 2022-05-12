Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında

12.05.2022 11:18
Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 90-66 gibi farklı skorla yenilen Pınar Karşıyaka, yarın evinde tamam ya da devam mücadelesine çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 90-66 gibi farklı skorla yenilen Pınar Karşıyaka, yarın evinde tamam ya da devam mücadelesine çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Berkan, Burak Can, Blackmon ile Semih Erden yine görev yapamayacak. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için kurulan iddialı kadrosuyla en büyük hedefi Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde Play-Off'a yedinci sırada adını yazdıran Karşıyaka, güçlü rakibine yarın evinde yenildiği taktirde sezonu tamamlayacak. Kaf-Kaf kazanırsa seri İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maça taşınacak.Anadolu Efes deplasmanındaki ilk maç sonrası oyuncularına sitem eden başantrenör Ufuk Sarıca, "Bir Play-Off mücadelesinde oynadığımız oyun, bir buçuk periyodun haricinde bize yakışmadı. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, iyi oynadılar ve çok yüzdeli üçlük attılar. Üçlüklerden çok sayı buldular ama bunlara izin veren de bizdik. Özellikle bazı oyuncularımız Play-Off maçına yakışacak bir mücadele göstermediler. Elinden geleni yapıp sonuca gidemeyen oyuncularımız olduğu gibi reaksiyon vermeyen oyuncularımız da vardı. Oyun, bizim karakterimizi temsil etmiyordu. Bundan sonrası çok kolay değil, 2 maç arka arkaya kazanmamız lazım. Biz bunları daha önce yaptık ama bunu yapabilmemiz için sahada inanan ve birbirine kenetlenen oyuncular lazım. Eksiklerimiz var evet ama yine de eksik kadrolarla neler yapabildiğimizi daha önce gösterdik. Basketbolda kaybetmek de var ama önemli olan sahadaki mücadeleyi üst düzeye çekebilmek" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında - Son Dakika


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